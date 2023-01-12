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Пермяк Денис Лиходед установил пятый рекорд России
Денис становится рекордсменом уже пятый раз. Ранее он показал лучшие результаты в отжимании, берпи, приседании на одной ноге и прыжках на скакалке классическим стилем.
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