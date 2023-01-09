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В новогодние каникулы в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
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