В Перми на тротуар рухнул балкон аварийного дома

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← В театре «У Моста» завершаются Рождественские встречи
Главный ледовый городок закрыт на техническое обслуживание →
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04.01.2023 в 10:30
04.01.2023 в 09:30
02.01.2023 в 13:30
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В Прикамье стартовала экологическая акция «Елки-иголки»
В Прикамье будут судить "черных лесорубов"
МФЦ Пермского края переходят на новый график работы
В МЧС напомнили о правилах использования обогревателей и печного отопления
Новогоднее ледовое шоу "300 лет Перми" увидели почти 200 тысяч человек
"Бедствие будете объявлять? Да нет, немного выкатились". В Сети появилась запись разговора диспетчера с экипажем выкатившегося с полосы самолета
В Перми запустили новый автобусный маршрут №37 в микрорайон Висим
В Прикамье сохраняются аномально сильные морозы
В Березниках осуждены торговцы героином
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