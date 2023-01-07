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Пермякам рекомендуют не выходить в морозы на улицу
ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи;
2. Стараться не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей! Одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения!
3. При обогреве помещений соблюдать требования пожарной безопасности, не перегружать электросети большим количеством подключаемых электроприборов, не использовать для обогрева неисправные электроприборы и самодельные обогреватели.
4. Строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и не допускать перекала печей, размещения возле них горючих, в том числе легковоспламеняющихся веществ. Перед топочным отверстием положить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50×70 см.
5. Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включенные электрические приборы без присмотра или поручать надзор за ними маленьким детям – это одна из распространенных ситуаций, когда возникают пожары.
6. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. По возможности отказаться от дальних поездок.
7. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.
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