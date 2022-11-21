В краевом кардиодиспансере начали проводить уникальные миниинвазивные операции

Впервые в Прикамье врачами краевого клинического кардиологического диспансера выполнена миниинвазивная операция по установке в сердце специального устройства – окклюдера, предотвращающего возникновение инсульта. Благодаря такой процедуре возможность безопасно жить получат пациенты с нарушением ритма сердца, имеющие противопоказания к приему антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов, сообщили в региональном Минздраве.Технически методика представляет из себя миниинвазивное вмешательство, во время которого в ушко левого предсердия устанавливается окклюдер, который выполняет функцию «пробки» – закрывает пространство, в котором образуются тромбы при фибрилляции предсердий. Эта процедура проводится для профилактики кардиоэмболического инсульта у больных с мерцательной аритмией, которая позволяет успешно профилактировать это жизнеугрожающее осложнение.На этой неделе в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции кардиодиспансера впервые выполнены две операции по установке окклюдера в ушко левого предсердия. Каждое вмешательство длилось около часа. Операции провела команда специалистов: заведующий отделением РХМДиЛ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России» Евгений Меркулов (г. Москва), главный врач Пермского клинического кардиодиспансера Кирилл Прохоров, заведующий отделением ХЛ НРС Владимир Щербенев. Оба пациента чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из стационара.