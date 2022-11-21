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На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree):
24-25 ноября с 15.00 до 19.00;
26 ноября с 11.00 до 15.00.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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