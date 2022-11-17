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В Перми осужден водитель, сбивший насмерть пешехода
Установлено, что осужденный в мае 2021 года на ул. Гальперина, в районе дома 31, в результате нарушения Правил дорожного движения, совершил наезд на пешехода. Мужчина получил смертельную травму, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время виновника аварии задержали правоохранительные органы
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься водительской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцем, в пользу потерпевших – матери и малолетнего ребенка погибшего в счет возмещения морального вреда взыскано 1,4 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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