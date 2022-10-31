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На этой неделе откроется ярмарка в Кировском районе Перми
Гостей ярмарки ждёт большое разнообразие изысканных деликатесов, а также колбасы, копчёности, рыба, сыр, молоко, сливочное и подсолнечное масло, кондитерские изделия, восточная сладость чак-чак, натуральный мёд и продукты пчеловодства, уникальные изделия ручной работы.
Ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 до 5 ноября.
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