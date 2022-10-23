← В Прикамье на следующей неделе ожидается похолодание и снег с дождем
Для участников СВО в следственном управлении Прикамья открыли «горячую линию»
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 12
Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 15
Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 18
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье на следующей неделе ожидается похолодание и снег с дождем
В Черняевском лесу появилось новое комплексное место отдыха «Перекрёсток»
В Перми осудили троих мужчин за хищение оптовых партий продуктов питания
Еще один человек погиб при пожаре на Пермском пороховом заводе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2022
Пермский ЦБК устанавливает новые контакты в Латинской Америке
Региональный бюджет на трёхлетку: дефицитный, но социально направленный
Губернатор совершил рабочую поездку в Березники и Соликамск
Глава Прикамья провел первое заседание оперативного штаба
В выходные временно закроют движение по участкам улицы Сибирской
Добавить комментарий: