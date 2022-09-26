Стартовал прием заявок на награждение знаком «Волонтер Прикамья»

В Пермском крае объявлен старт подачи заявок на награждение почетным знаком «Волонтер Прикамья». Отправить ходатайство можно до 5 ноября. В этом году вручение знака «Волонтер Прикамья» состоится в декабре в рамках краевого форума общественности и добровольчества.Напомним, знак «Волонтер Прикамья» вручается ежегодно с 2012 года по распоряжению губернатора Пермского края. Им могут быть награждены жители Прикамья, а также представители других регионов России или иностранные граждане при условии, что их добровольческая деятельность осуществляется на территории края не менее одного года. Награда присуждается тем, кто сознательно занимается неоплачиваемой социально значимой добровольческой деятельностью и внес значительный вклад в развитие общественных инициатив в регионе.Письменное ходатайство о претенденте на награду оформляется на имя губернатора Пермского края, подписывается руководителем организаций и в срок до 5 ноября 2022 года направляется в департамент общественных проектов Администрации губернатора Пермского края на электронную почту madruzhinina@ag.permkrai.ru.