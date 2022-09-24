← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
На городской эспланаде прошел митинг-концерт под лозунгом "Своих не бросаем" →
Работникам «Мотовилихинских заводов» вручили благодарственные письма
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 12
Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 15
Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 18
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2022
В Прикамье прошел региональный сбор "Гвардейская смена"
В Перми отметили единый день безопасности дорожного движения
МЧС: пожар в здании на Уральской потушен
Стартовало всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема!»
В Перми продолжается подача отопления в многоквартирные дома и соцобъекты
«Молот» одержал победу над «Тамбовом»
На участке улицы Сибирской закроют движение транспорта
В Мотовилихе загорелся расселенный дом
В Перми работает городская осенняя ярмарка
Добавить комментарий: