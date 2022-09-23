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В Перми создан публичный рейтинг оценки автобусных перевозчиков →
На автобусных маршрутах №3, 40, 45 и 51 скорректируют графики движения
Кроме того, на маршруте №51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21:21 будет перенесено на 21:30.
Расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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Депутат Госдумы Ирина Ивенских попросила отправить ее на Донбасс
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