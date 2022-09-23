На автобусных маршрутах №3, 40, 45 и 51 скорректируют графики движения

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 27 сентября для автобусных маршрутов №3, №40, №45, №51 будут скорректированы графики движения. Это позволит повысить скорость движения автобусов по маршруту и сократить время в пути для пассажиров. Расписание движения будет изменено на протяжении всего дня. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.В ведомстве сообщили, что также будет скорректировано расписание автобусного маршрута №4. На основании обращений пассажиров будет добавлено отправление в 05:39 от конечной остановки «Микрорайон Нагорный».Кроме того, на маршруте №51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21:21 будет перенесено на 21:30.Расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.