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Депутат Госдумы Ирина Ивенских попросила отправить ее на Донбасс
"На пленарном заседании Государственной думы Вячеслав Викторович Володин предложил всем депутатам подумать, чем каждый из нас может быть полезен на Донбассе. Совершенно точно понимаю, что имею большой опыт педагогической работы, организационной работы образовательного учреждения, 11 лет руководила учреждением, которое создавала с нуля, являюсь детским психологом, кандидатом психологических наук, понимаю в образовательных программах, понимаю, как строится школа на сегодняшний день. Жду ответа от Вячеслава Викторовича Володина", - сообщила Ирина Ивенских, депутат Государственной думы РФ.
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