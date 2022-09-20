Жители края могут получить налоговые уведомления в любом отделении «Мои Документы»

В Прикамье физическим лицам начали приходить уведомления о необходимости уплаты налогов на имущество за 2021 год. Письма получают владельцы земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. В общем порядке уведомление направляется налогоплательщику по почте заказным письмом. Кроме того, оно может быть передано лично на основании заявления, в том числе через филиалы МФЦ.Главным преимуществом оформления уведомления через центры является то, что оно не затеряется и придет вовремя. Для получения уведомления налогоплательщику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Стоит отметить, что налогоплательщикам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц», налоговые уведомления будут направлены в электронном виде.Для получения доступа к цифровому сервису необходимо лично обратиться с документом, удостоверяющим личность в любой налоговый орган или филиал МФЦ. Пользователи Единого портала государственных услуг, подтвердившие свою учетную запись, могут самостоятельно авторизоваться в сервисе, используя логин и пароль от портала.В Управлении федеральной налоговой службы России по Пермскому краю напоминают, что в текущем году уплату налогов за 2021 год необходимо произвести не позднее 1 декабря 2022 года.