Жители края могут получить налоговые уведомления в любом отделении «Мои Документы»
Главным преимуществом оформления уведомления через центры является то, что оно не затеряется и придет вовремя. Для получения уведомления налогоплательщику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Стоит отметить, что налогоплательщикам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц», налоговые уведомления будут направлены в электронном виде.
Для получения доступа к цифровому сервису необходимо лично обратиться с документом, удостоверяющим личность в любой налоговый орган или филиал МФЦ. Пользователи Единого портала государственных услуг, подтвердившие свою учетную запись, могут самостоятельно авторизоваться в сервисе, используя логин и пароль от портала.
В Управлении федеральной налоговой службы России по Пермскому краю напоминают, что в текущем году уплату налогов за 2021 год необходимо произвести не позднее 1 декабря 2022 года.
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