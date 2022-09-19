В Перми стартовал международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В программе десятки фильмов - реальные истории из разных уголков планеты. Режиссеры со всего света приехали в столицу Прикамья, чтобы посоревноваться в мастерстве. Победителя определит жюри национального конкурса. Туда входят художники, писатели, фотографы и кинорежиссёры.Артур Соколов, режиссёр документального кино: "Чаще всего для того чтобы снимать документальное кино, может быть достаточно и телефона, который у тебя лежит в кармане. Видел пару прекрасных фильмов, снятых на телефон, которые по своим художественным и драматическим качествам нисколько не уступают большому дорогому игровому кино. Вот эта доступность подкупает и делает документальное кино актуальным".Увидеть работы участников международного фестиваля может любой желающий. Все показы проходят на базе Пермской синематеки — кинотеатра "Премьер". Подробную программу можно найти на сайте фестиваля. Продлится он до четверга.Ольга Аверкиева, программный директор проекта LetsDoc: "В этом году мы в том числе настроены на зрителя, потому паблик-токи будут интересны зрителю. Особенно тому, который не понимает, что такое документальное кино, зачем его вообще снимать. Сегодня вот будет такой паблик-ток - неудобные вопросы о документальном кино, как раз можно прийти и помучить профессионалов на тему того, зачем так скучно, так темно".