В Перми подвели итоги краевых соревнований «Школа безопасности»

В Перми прошли краевые соревнования «Школа безопасности». 14 детских команд боролись за звание лучшей в оказании первой помощи, умении действовать в чрезвычайной ситуации, альпинисткой подготовке и многом другом.Турнир проходил на территории детского лагеря «Юность» с 13 по 19 сентября. Организаторы состязаний отмечают, что все задания, которые выполняли ребята, помогут им в будущем.Александр Шарапов, заместитель начальника управления по гражданской обороне и защите населения, начальник управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Те навыки и умения, которые люди получили, учащиеся получили в ходе наших соревнованиях, они пригодятся им всегда, всюду и везде. Они помогут не только себе, но и своим друзьям, родственникам и тем людям, которые оказались в трудной ситуации».Всего в соревнованиях приняли участие 140 ребят в возрасте от 13 до 16 лет, которых поделили на 2 возрастные категории. Золотые медали среди младших групп увезли ученики детско-юношеского центра "Импульс", а среди старших детский центр «Дар».