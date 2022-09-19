В Перми подвели итоги краевых соревнований «Школа безопасности»

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Александр Шарапов, заместитель начальника управления по гражданской обороне и защите населения, начальник управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Те навыки и умения, которые люди получили, учащиеся получили в ходе наших соревнованиях, они пригодятся им всегда, всюду и везде. Они помогут не только себе, но и своим друзьям, родственникам и тем людям, которые оказались в трудной ситуации».
Всего в соревнованиях приняли участие 140 ребят в возрасте от 13 до 16 лет, которых поделили на 2 возрастные категории. Золотые медали среди младших групп увезли ученики детско-юношеского центра "Импульс", а среди старших детский центр «Дар».
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