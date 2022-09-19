Прокуратура проведет «прямую линию» по отоплению

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Напомним, в Перми отопительный сезон стартовал с 9 сентября, когда начался запуск тепла в социальные объекты - детские сады, школы и больницы. С сегодняшнего дня начнется подача теплоносителя в жилые дома. В мэрии подчеркнули, что процесс запуска тепла занимает 2-3 недели.
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