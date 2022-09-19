К 2026 году в Перми планируется значительно увеличить количество высокобалльников
Так, за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1235 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8126 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования.
Кроме того, продолжится реализация таких успешных проектов, как «Доброжелательная школа» для создания безопасной и комфортной среды общения в образовательных учреждениях, а также «Детство равных возможностей», обеспечивающего плавный переход из детского сада в школу. Планируется увеличение числа школ-участниц сетевых образовательных кластеров, направленных на обеспечение высокого качества образования на старшей ступени.
В числе новаций – проект «Патриотическое воспитание», в рамках которого в каждой школе появились советники по воспитанию. Также развивается система персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объёме, необходимом для оплаты выбираемого им дополнительного образования.
Муниципальные программы департамента образования будут утверждены в октябре после процедуры согласования с уполномоченными органами с учетом мнения Контрольно-счетной палаты города Перми и рекомендаций депутатов Пермской городской Думы.
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