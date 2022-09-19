К 2026 году в Перми планируется значительно увеличить количество высокобалльников

В Перми состоялся круглый стол по муниципальным программам департамента образования на 2022-2026 годы. Приоритетом остается развитие сети учреждений для создания условий для доступного и качественного образования каждого ребенка.В ходе круглого стола департамент образования представил две муниципальные программы: «Доступное и качественное образование» и «Развитие сети образовательных учреждений города Перми». К 2026 году планируется увеличение всех целевых показателей программ – от роста количества высокобалльников по результатам ЕГЭ до динамичного расширения сети школ и детских садов города.Так, за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1235 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8126 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования.Кроме того, продолжится реализация таких успешных проектов, как «Доброжелательная школа» для создания безопасной и комфортной среды общения в образовательных учреждениях, а также «Детство равных возможностей», обеспечивающего плавный переход из детского сада в школу. Планируется увеличение числа школ-участниц сетевых образовательных кластеров, направленных на обеспечение высокого качества образования на старшей ступени.В числе новаций – проект «Патриотическое воспитание», в рамках которого в каждой школе появились советники по воспитанию. Также развивается система персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объёме, необходимом для оплаты выбираемого им дополнительного образования.Муниципальные программы департамента образования будут утверждены в октябре после процедуры согласования с уполномоченными органами с учетом мнения Контрольно-счетной палаты города Перми и рекомендаций депутатов Пермской городской Думы.