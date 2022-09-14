В 2023 г. на обустройство спортплощадок в муниципалитетах из краевого бюджета выделят около 300 млн рублей

В следующем году почти триста миллионов рублей из краевого бюджета будет выделено на обустройство спортивных площадок в муниципалитетах. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства, где рассказали, что теперь к универсальным спортплощадкам и хоккейным коробкам добавится возможность устройства, например, скейт-парков, которых по прогнозам краевого минспорта может появиться не менее пяти. Создаваться новые площадки будут после обсуждения с местными жителями.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Сегодня договариваемся с муниципалитетами о том, что проектируя такие объекты, они обязательно будут согласовывать с теми спортивными сообществами, которые на территории муниципалитетов есть. Есть конечно свои тонкости, сообщества делятся на разные направления, есть самокатчики, есть скейтеры, есть те, кто катается на роликах или на велосипедах, всем нужна немного разная инфраструктура".

Кроме того, подводя итоги Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке, и Пермский край впервые принял в нём участие, глава региона Дмитрий Махонин попросил сконцентрировать внимание на создании необходимой инфраструктуры для контейнерных перевозок.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край должен становиться всё больше и больше центром логистических перевозок, а для этого контейнерные перевозки являются приоритетным направлением, сейчас более комфортного и дешёвого средства по перемещению грузов пока не придумано".

