В 2023 г. на обустройство спортплощадок в муниципалитетах из краевого бюджета выделят около 300 млн рублей
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Сегодня договариваемся с муниципалитетами о том, что проектируя такие объекты, они обязательно будут согласовывать с теми спортивными сообществами, которые на территории муниципалитетов есть. Есть конечно свои тонкости, сообщества делятся на разные направления, есть самокатчики, есть скейтеры, есть те, кто катается на роликах или на велосипедах, всем нужна немного разная инфраструктура".
Кроме того, подводя итоги Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке, и Пермский край впервые принял в нём участие, глава региона Дмитрий Махонин попросил сконцентрировать внимание на создании необходимой инфраструктуры для контейнерных перевозок.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край должен становиться всё больше и больше центром логистических перевозок, а для этого контейнерные перевозки являются приоритетным направлением, сейчас более комфортного и дешёвого средства по перемещению грузов пока не придумано".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми возобновляют строительство муниципальных домов
ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов
В Перми завершаются работы по сносу двух расселенных домов
Тариф «Технологии выгоды» помогает экономить
Школьники Прикамья принимают участие в олимпиаде по русскому языку и литературе
Летом в Индустриальном районе отремонтировано 10 дворов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2022
В Перми спасатели отговорили мужчину от суицида
Детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на занятия по музыкотерапии
Пьяный водитель УАЗа устроил ДТП
Добавить комментарий: