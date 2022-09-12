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В ДТП на Ильинском тракте пострадали пять человек
Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды отдела ОАР и ПБДД УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю: "Со стороны поселка Ильинский в сторону г. Перми двигался автомобиль "Renault Duster" под управлением 45-летней женщины-водителя, которая на 28-м км автомобильной дороги выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем "Lada Largus", за рулем которого находился 41-летний мужчина. В результате столкновения пострадали оба водителя и трое пассажиров отечественного автомобиля, среди которых 41-летняя женщина и двое детей 5 и 6 лет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения г. Перми".
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