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← В Перми стартовал снос еще шести аварийных домов

К 1 сентября объекты соцсферы Перми должны полностью подготовить к приему тепла

Три дня осталось у коммунальщиков на то, чтобы полностью подготовить к приему тепла объекты соцсферы Перми. Срок до первого сентября установлен мэрией краевой столицы. Речь в первую очередь идет о школах и детских садах, а также о больницах, поликлиниках и домах престарелых. Успех выполнения задачи зависит от расторопности двух сторон: во-первых, энергетики должны завершить опрессовку в прилегающих районах, во-вторых, необходимо должным образом подготовить внутренние сети и оборудование.

Опубликовано: 29.08.2022 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми стартовал снос еще шести аварийных домов

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