К 1 сентября объекты соцсферы Перми должны полностью подготовить к приему тепла
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К 1 сентября объекты соцсферы Перми должны полностью подготовить к приему тепла
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2022
С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний режим работы
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