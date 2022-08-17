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В стиле модерн: какой будет ул. Сибирская после капитального ремонта
Юрий Казаринов, заместитель начальника МКУ «Пермблагоустройство»: "Схема организации дорожного движения на улице Сибирской остается прежней. На правой стороне у нас будет выделена параллельная парковка на проезжей части, на левой стороне будут выделены карманы".
Поручение капитально отремонтировать улицу Сибирскую городским властям дал губернатор Дмитрий Махонин. Срок подрядчику — до августа 2023 года. Главная задача ближайшего времени — обустроить кабельную канализацию и бортовые камни.
Сейчас рабочие подготавливают территорию для демонтажа бортового камня, затем приедет техника для замены элементов.
Улицу приведут к единому историческому облику. На 3D-макете Института территориального планирования видно: все скамейки, фонари и клумбы стилизованы под стиль модерн, присущий старой Перми.
Елена Ермолина, директор городского Института территориального планирования Перми: "Мы делаем улицу именно как общественное пространство. Она не только для транзита пешеходов, она у нас для отдыха существует. Особенно это актуально там, где студенты находятся. Они могут здесь заниматься".
К историческому виду в краевой столице приводят многие центральные улицы. Например, Комсомольский проспект. Восстановленный единый профиль Компроса с широкими тротуарами люди уже оценили.
Алевтина Панькова: "Удобно стало, и остановки такие, подход хороший. Делается качественно, мне очень нравится. С таким удовольствием едешь и смотришь".
Что касается Сибирской, задача максимум — обновить всю улицу вплоть до площади Карла Маркса. Этим рабочие займутся сразу после реализации первого этапа.
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