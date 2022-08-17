В стиле модерн: какой будет ул. Сибирская после капитального ремонта

В Перми начался капитальный ремонт улицы Сибирской. Первый этап реконструкции коснется участка от Монастырской до Пермской. Согласно проекту, за счет фонарей, скамеек и клумб этому месту вернут исторический облик в стиле модерн. Когда обещают все сделать и уменьшится ли количество парковочных мест?Это первый этап ремонта улицы Сибирской в Перми. Работы запланированы на участке от Монастырской до Пермской. По проекту здесь обновят проезжую и пешеходную части. Расширение или сужение дороги не планируется.Юрий Казаринов, заместитель начальника МКУ «Пермблагоустройство»: "Схема организации дорожного движения на улице Сибирской остается прежней. На правой стороне у нас будет выделена параллельная парковка на проезжей части, на левой стороне будут выделены карманы".Поручение капитально отремонтировать улицу Сибирскую городским властям дал губернатор Дмитрий Махонин. Срок подрядчику — до августа 2023 года. Главная задача ближайшего времени — обустроить кабельную канализацию и бортовые камни.Сейчас рабочие подготавливают территорию для демонтажа бортового камня, затем приедет техника для замены элементов.Улицу приведут к единому историческому облику. На 3D-макете Института территориального планирования видно: все скамейки, фонари и клумбы стилизованы под стиль модерн, присущий старой Перми.Елена Ермолина, директор городского Института территориального планирования Перми: "Мы делаем улицу именно как общественное пространство. Она не только для транзита пешеходов, она у нас для отдыха существует. Особенно это актуально там, где студенты находятся. Они могут здесь заниматься".К историческому виду в краевой столице приводят многие центральные улицы. Например, Комсомольский проспект. Восстановленный единый профиль Компроса с широкими тротуарами люди уже оценили.Алевтина Панькова: "Удобно стало, и остановки такие, подход хороший. Делается качественно, мне очень нравится. С таким удовольствием едешь и смотришь".Что касается Сибирской, задача максимум — обновить всю улицу вплоть до площади Карла Маркса. Этим рабочие займутся сразу после реализации первого этапа.