← Работы по догазификации идут полным ходом
В стиле модерн: какой будет ул. Сибирская после капитального ремонта →
Пополнить транспортную карту теперь можно через мобильное приложение «Управляем вместе»
Кроме того, в цифровом профиле доступна афиша культурных мероприятий, расписание бесплатных спортивных занятий, волонтёрские инициативы и условия участия в них, а также график врачебных осмотров.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Работы по догазификации идут полным ходом
Губернатору представили комплексный план развития Частинского округа
"Бойцы нуждаются в элементарных вещах". В Перми прошел концерт и сбор гуманитарной помощи
Рестораны «Вкусно – и точка» могут открыться в Перми до конца августа
В восьми территориях Прикамья до конца недели продлено ограничение на пребывание в лесах
В Пермском крае будет тепло и преимущественно без осадков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.08.2022
Стартовал капремонт Дома благородного собрания на ул. Сибирской
Пермякам напоминают о необходимости подтвердить право на льготный проезд в транспорте
В Перми стартует капитальный ремонт улицы Сибирской
Добавить комментарий: