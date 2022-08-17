Работы по догазификации идут полным ходом

В селе Григорьевское завершают прокладку распределительного газопровода. Его общая протяженность составит больше 10 километров. Работы идут по программе догазификации. Возможность бесплатно подвести голубое топливо к дому получат все жители.Евдокия Налимова - одна из жителей села Григорьевское, кто «на ура» воспринял догазификацию – возможность бесплатно подвести газ до границ земельного участка.Евдокия Налимова: "Заключили договор с Краснокамском с «Газпромом» по догазификации. Согласно техническим условиям с учреждением заключили договор, и нам внутри сделали полностью под ключ, поставили котёл, провели трубы, вентиляцию сделали за один день".Работы по догазификации в Григорьевском идут полным ходом. Сейчас копают траншею для прокладки распределительного газопровода. Стройку инспектирует генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Остальные жители деревни смогли получить газ в рамках этой программы бесплатно до границ земельного участка".В Прикамье в рамках догазификации газовые сети от границ земельного участка и до фасада дома прокладывают за счет краевого бюджета.Мария Козлова, первый заместитель министра жилищного хозяйства Пермского края: "По поручению губернатора Дмитрия Махонина, правительство Прикамья взяло на себя повышенные обязательство по доведению газовой сети от границ земельного участка непосредственно до фасада домовладения".Чтобы горелка зажглась, постараться должны все. До границы участка газопровод строит газораспределительная организация, до фасада дома - помогает Пермский край, ну а сети внутри дома и газовое оборудование - обязанность уже самого хозяина.На сегодняшний день уже треть подавших заявку жителей села Григорьевское подготовили свои дома к приему газа. Внутри домовладения проведены сети, установлено газовое оборудование, оборудованы дымоходы с вентканалами.Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Сегодня мы говорим о том, что 15 сентября, к началу отопительного сезона, мы в рамках программы догазификации дадим возможность 56 семьям получить природный газ и провести уже отопительный период с голубым топливом".Протяжённость новых внутрипоселковых сетей в Григорьевском составит более 10 километров, работы близки к завершению. Теперь главное – сети внутри участка и оборудование в доме.