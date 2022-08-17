← "Бойцы нуждаются в элементарных вещах". В Перми прошел концерт и сбор гуманитарной помощи
Губернатору представили комплексный план развития Частинского округа
Александр Басманов: "Дышать легче. Соответственно, для мышц кислород и дыхание – одно из самых основных, поэтому считаю, что место выбрано идеально".
Парк благоустраивается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Есть где посидеть и погулять. Один из примеров – развитие села, говорит Ксения, супруга Александра, которая любит здесь бегать по утрам.
Ксения Басманова: "Колоссальные изменения. Инфраструктура развивается, много всего строится".
Например, Частинская детская школа искусств. В рамках нацпроекта «Культура» сейчас идет капитальный ремонт. Снаружи практически все готово, остаются внутренние работы перед тем, как завезут мебель и оборудование.
Татьяна Тулякова, директор Частинской ДШИ: "Покраска, укладка пола, плитка, линолеум и благоустройство территории. Будет вымощена плитка тротуарная и установлен новый забор".
На бывшем пустыре около центральной больницы благодаря региональной поддержке в этом году появится парковка на 50 мест, потому что пока местные жители машины ставят где придется.
По соседству с парковкой появятся зона отдыха и детская площадка с резиновым покрытием. Так что в ближайшем будущем начнется установка скамеек и игрового оборудования для ребят.
Все вместе – это часть комплексного плана развития территории. Такие разрабатываются в каждом муниципалитете, а затем обсуждаются на системном часе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сегодня обсудим Частинский округ, посмотрим, какие перспективы в части развития округа имеются. Посмотрим, какие проблемы удастся решить с помощью программы «Комфортный край».
При этом глава региона не раз обращал внимание на то, что в этой работе нужно обязательно советоваться с жителями, учитывать их мнение. А поддержку территории найдут всегда.
Светлана Селиванова, глава Частинского округа: "Министерство Пермского края и Дмитрий Николаевич поддерживают развитие территории. Все сферы развиваются в комплексе, и жители реально видят изменения".
Еще один из примеров и основных тем для жителей любой территории – почти шесть километров автомобильных дорог отремонтировано в Частых в этом году.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Бойцы нуждаются в элементарных вещах". В Перми прошел концерт и сбор гуманитарной помощи
Рестораны «Вкусно – и точка» могут открыться в Перми до конца августа
В восьми территориях Прикамья до конца недели продлено ограничение на пребывание в лесах
В Пермском крае будет тепло и преимущественно без осадков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.08.2022
Стартовал капремонт Дома благородного собрания на ул. Сибирской
Пермякам напоминают о необходимости подтвердить право на льготный проезд в транспорте
В Перми стартует капитальный ремонт улицы Сибирской
Житель Краснокамска выращивал в теплице коноплю
Пермский край занял 10-е место в России по числу регистрируемых случаев коронавируса
Добавить комментарий: