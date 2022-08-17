Губернатору представили комплексный план развития Частинского округа

Губернатору представили комплексный план развития Частинского муниципального округа. По просьбам жителей в селе начался второй этап благоустройства парка, ремонт детской школы искусств и оборудование парковки возле местной больницы.На спортплощадке Александр теперь занимается регулярно. Она появилась в этом году в новом парке села Частые, по соседству с детской.Александр Басманов: "Дышать легче. Соответственно, для мышц кислород и дыхание – одно из самых основных, поэтому считаю, что место выбрано идеально".Парк благоустраивается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Есть где посидеть и погулять. Один из примеров – развитие села, говорит Ксения, супруга Александра, которая любит здесь бегать по утрам.Ксения Басманова: "Колоссальные изменения. Инфраструктура развивается, много всего строится".Например, Частинская детская школа искусств. В рамках нацпроекта «Культура» сейчас идет капитальный ремонт. Снаружи практически все готово, остаются внутренние работы перед тем, как завезут мебель и оборудование.Татьяна Тулякова, директор Частинской ДШИ: "Покраска, укладка пола, плитка, линолеум и благоустройство территории. Будет вымощена плитка тротуарная и установлен новый забор".На бывшем пустыре около центральной больницы благодаря региональной поддержке в этом году появится парковка на 50 мест, потому что пока местные жители машины ставят где придется.По соседству с парковкой появятся зона отдыха и детская площадка с резиновым покрытием. Так что в ближайшем будущем начнется установка скамеек и игрового оборудования для ребят.Все вместе – это часть комплексного плана развития территории. Такие разрабатываются в каждом муниципалитете, а затем обсуждаются на системном часе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сегодня обсудим Частинский округ, посмотрим, какие перспективы в части развития округа имеются. Посмотрим, какие проблемы удастся решить с помощью программы «Комфортный край».При этом глава региона не раз обращал внимание на то, что в этой работе нужно обязательно советоваться с жителями, учитывать их мнение. А поддержку территории найдут всегда.Светлана Селиванова, глава Частинского округа: "Министерство Пермского края и Дмитрий Николаевич поддерживают развитие территории. Все сферы развиваются в комплексе, и жители реально видят изменения".Еще один из примеров и основных тем для жителей любой территории – почти шесть километров автомобильных дорог отремонтировано в Частых в этом году.