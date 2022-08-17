"Бойцы нуждаются в элементарных вещах". В Перми прошел концерт и сбор гуманитарной помощи

На набережной в Перми прошел флешмоб и концерт, организованный в поддержку вооруженных сил России, участвующих в специальной операции. Здесь же был организован сбор гуманитарной помощи, которую отправят на Донбасс.На пермской набережной вновь многолюдно. И повод не только хорошая погода – здесь проходит акция в поддержку спецоперации на Донбассе. На сцене идет концерт. Прямо по сцене развернуто большое синее полотнище - это часть российского триколора. Все желающие могли оставить здесь свое пожелание.Ринат Сагидуллин, волонтер «Молодой гвардии Единой России»: "Мое пожелание «Мы с вами». Оно посвящено военным, ведь сейчас как никогда нужна наша поддержка. Я уверен, что этот флаг они увидят и поймут, что вся страна с ними".На сцене специальный гость из Крыма. А рядом исполнитель, ему еще предстоит выйти на сцену. Михаил специально для сегодняшнего случая написал песню.Михаил Шмаков: "Эта песня для тех, кто понимает суть, тот ее поймет. Гвоздика, хризантема, гиацинт, тюльпан. В нашей патриотической организации мы настолько глубоко чувствуем то, что сейчас происходит".Поддержать спецоперацию сегодня можно по-разному, но самый действенный способ – сбор гуманитарной помощи. 17 августа автомобиль отправится на Донбасс. Ирик Шигабутдинов, ветеран: "Сегодня бойцы нуждаются в простых, элементарных вещах. Скоро будет прохладно, подойдет и термобелье. Солдаты еще не скоро вернутся, к сожалению. Футболки, майки, тушенка, сгущенка. Хоть ребенок, хоть солдат любит сгущенку".Еще большего символизма всему происходящему дает финальный флешмоб, когда все участники и зрители на площади выстраиваются в виде большой буквы V, еще раз выражая таким образом свою поддержку.