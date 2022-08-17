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"Бойцы нуждаются в элементарных вещах". В Перми прошел концерт и сбор гуманитарной помощи
Ринат Сагидуллин, волонтер «Молодой гвардии Единой России»: "Мое пожелание «Мы с вами». Оно посвящено военным, ведь сейчас как никогда нужна наша поддержка. Я уверен, что этот флаг они увидят и поймут, что вся страна с ними".
На сцене специальный гость из Крыма. А рядом исполнитель, ему еще предстоит выйти на сцену. Михаил специально для сегодняшнего случая написал песню.
Михаил Шмаков: "Эта песня для тех, кто понимает суть, тот ее поймет. Гвоздика, хризантема, гиацинт, тюльпан. В нашей патриотической организации мы настолько глубоко чувствуем то, что сейчас происходит".
Поддержать спецоперацию сегодня можно по-разному, но самый действенный способ – сбор гуманитарной помощи. 17 августа автомобиль отправится на Донбасс. Ирик Шигабутдинов, ветеран: "Сегодня бойцы нуждаются в простых, элементарных вещах. Скоро будет прохладно, подойдет и термобелье. Солдаты еще не скоро вернутся, к сожалению. Футболки, майки, тушенка, сгущенка. Хоть ребенок, хоть солдат любит сгущенку".
Еще большего символизма всему происходящему дает финальный флешмоб, когда все участники и зрители на площади выстраиваются в виде большой буквы V, еще раз выражая таким образом свою поддержку.
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