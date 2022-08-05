Пермские поисковики вернулись из военно-исторической экспедиции в Карелию

Отряд Пермского регионального отделения Поискового движения России принял участие в межрегиональной военно-исторической поисковой экспедиции в Карелию «Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат». В рамках нее с 18 по 30 июля поисковики работали на месте выявленных госпитальных захоронений на территории Сегежского района Республики Карелия, а также на местах сражений Великой Отечественной войны в районе станции Ванзозеро Медвежьегорского района.От Пермского края в экспедиции приняли участие представители поисковых отрядов «Феникс» г. Березники и «Непобежденный Гангут», а также представители туристического клуба «Вертикаль» и военно-спортивного клуба «Патриот» Чердынского городского округа.Как сообщили в Минтуризма и молодежной политике Пермского края, усилиями поисковиков были найдены останки 107 красноармейцев 367-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Они были торжественно перезахоронены в братскую могилу на станции Раменцы Сегежского муниципального района Республики Карелия. Также в ходе поисковых работ обнаружены именной нож, медальон с запиской, фрагменты останков солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, элементы обмундирования – штыки, каски, котелки, саперные лопаты и т.д.367-я стрелковая дивизия формировалась в г. Шадринске Челябинской области и прибыла на Карельский фронт в декабре 1941 года. С 1 января 1942 года дивизия вела наступательные бои за Кировскую железную дорогу, по которой на фронт из Мурманска по ленд-лизу поступала помощь от союзников по Антигитлеровской коалиции. 6 февраля финны при поддержке артиллерии и минометов перешли в наступление в полосе 367-й дивизии и окружили часть соединений 1217-го и 1219-го полков. Советские воины оказали ожесточенное сопротивление, попытки прорвать кольцо изнутри и извне продолжались до 10 февраля, но оказались безуспешными в силу закончившихся боеприпасов. В окружении под пулеметно-минометными обстрелами полностью погиб весь 1217-й полк. Всего в окружении из состава дивизии пропало без вести 1 229 человек.