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"Летная пчела полностью уничтожена". В Прикамье зафиксирована массовая гибель пчел
Аналогичная ситуация произошла также в Карагайском округе. Массовая гибель пчел произошла в деревнях Каменка, Дурово, Запольская. Там аграрии также планируют подавать коллективную жалобу в инстанции.
Михаил Обухов: "Вот он, видите. В деревне у меня, у Томилова, у Запольского, у дачников еще у двоих. Ну, всё погибло, в Салтыковских деревнях, в Вахрушах, в соседних деревнях у всех. Летная пчела полностью уничтожена, которая приходила и вся сразу валилась".
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