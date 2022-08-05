"Летная пчела полностью уничтожена". В Прикамье зафиксирована массовая гибель пчел

Краевой Россельхознадзор проводит расследование массовой гибели пчел в Верещагинском округе. Здесь на нескольких пасеках произошел мор насекомых. По информации ведомства, одно из предприятий нарушило правила применения инсектицида во время обработки полей рапса. Специалисты Управления отобрали образцы почвы и оценили правомерность действий сельхозпредприятия. По результатам проверки будет принято решение в отношении компании. Ольга Шумиловских, заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю: "Был проведен осмотр сельскохозяйственных угодий, на которых были проведены обработки, установлено предварительно, что были нарушены регламенты применения в части оповещения населения об обработке — неуказание сроков и препаратов, какими проводились обработки".Аналогичная ситуация произошла также в Карагайском округе. Массовая гибель пчел произошла в деревнях Каменка, Дурово, Запольская. Там аграрии также планируют подавать коллективную жалобу в инстанции.Михаил Обухов: "Вот он, видите. В деревне у меня, у Томилова, у Запольского, у дачников еще у двоих. Ну, всё погибло, в Салтыковских деревнях, в Вахрушах, в соседних деревнях у всех. Летная пчела полностью уничтожена, которая приходила и вся сразу валилась".