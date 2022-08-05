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Губернатор проинспектировал важные объекты строительства к юбилею Перми
Маргарита Кондратюк: "Это лицо города, площадь. Поезда мимо идут, наверно, смотрят и оценивают".
Губернатор Дмитрий Махонин сегодня смотрит и оценивает ход реконструкции сквера. Все работы здесь должны быть завершены к юбилею города.
Основной доминантой сквера имени Дзержинского останется фонтан с цветниками. Сам он относительно недавно прошел реконструкцию, так что его облик практически не поменяется. Разве что облицовку немного обновят.
К юбилею город преображается, в том числе и за счет средств инвесторов. К примеру, в случае со сквером Дзержинского основной объем средств на реконструкцию выделил «Метафракс». Также деньги выделили Центральный агроснаб и оптовый продовольственный рынок Прикамья. Для привлечения и взаимодействия партнеров был учрежден фонд «Пермь-300», сотрудничать с которым согласились уже 19 организаций. На специальном сайте отмечены все 23 реализуемые проекта в сфере благоустройства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Еще очень важно сохранить эти преобразования. Вклад любого жителя – бережно относиться к тому, что меняется. Нам еще раз хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем жителям, что мы должны бережно относиться ко всему".
Еще один объект, реконструкция которого приурочена к юбилею Перми – манеж «Спартак». От старого здания фактически остается только остов. Сейчас меняются все фермы-перекрытия, заново возведут крышу и стены. После обновления манеж сможет вмещать себя 165 занимающихся человек в смену и 229 зрителей.
Сергей Миков, директор строительно-монтажного треста 6: "Тепло заведено. Наша задача – в сентябре закрыть контур здания, и зимой спокойно отделочные работы и чистовое покрытие сделать".
Несмотря на то что по договору срок сдачи объекта – август 2023-го, строители обещают ускориться и закончить все к Дню города. Для этого благоустраивать пространство вокруг манежа начали уже сейчас.
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