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С начала года любители "пьяной" езды заплатили штрафов на 37 млн рублей
В целях принудительного взыскания долгов данной категории временно ограничен выезд из Российской Федерации 1 597 правонарушителям, в рамках 154 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам на сумму более 4 млн рублей.
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