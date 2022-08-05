В Чайковскую больницу поступило новое современное оборудование

Новые поставки современного медицинского оборудования в больницы края. В Чайковском его уже освоили и успешно применяют.Безболезненно для пациента и удобно для врача. Цифровое оборудование позволяет видеть желудок изнутри в высоком разрешении, говорит завотделением Чайковской больницы Михаил Буров.Михаил Буров, заведующий эндоскопическим отделением Чайковской ЦГБ: "Вся аппаратура заточена на то, чтобы выявить какую-то онкологию в ранней фазе, развитие раннего рака, который протекает бессимптомно. Выявить, взять биопсию прицельно и своевременно направить на лечение".Это новый видеогастроскоп. Четыре таких комплекта поступили в больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Первые пациенты новое оборудование уже оценили.В соседних кабинетах аналогичные комплексы для анализа других органов — дыхательной системы и толстой кишки. Оснащение новым оборудованием вывело диагностику в учреждении на новый уровень.Аппарат МРТ в Чайковской больнице - с этого года жителям южных территорий Прикамья нет надобности ездить в Пермь за высокотехнологичной диагностикой. Всё есть в родном городе.Возможностями нацпроекта «Здравоохранение» сегодня пользуются все муниципалитеты Прикамья. Это Суксунский округ. В отдаленные деревни водитель скорой Григорий Щелконогов теперь ездит с комфортом. В этом году сюда поступило пять машин.Григорий Щелконогов, водитель: "Покомфортнее, конечно, чем на УАЗике. Самое то, что надо для наших дорог".Цифровой рентген-аппарат в этом году пришёл на замену старому. Передвижной комплекс предназначен для обследования лежачих и оперируемых пациентов.Сергей Дубовик, главный врач Суксунской районной больницы: "Замена старого оборудования на новое, потому что все имеет срок эксплуатации".Глава региона Дмитрий Махонин ранее говорил, что оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием — одно из основных направлений, от чего напрямую зависит качество оказания медицинской помощи.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вопросы модернизации первичного медицинского звена, ремонт объектов медицинских, строительство новых объектов. Конечно, могу сказать, что колоссальный объём работы. И ожидание населения от того, что мы с вами делаем, тоже очень большое".Почти два миллиарда рублей предусмотрено в этом году для реализации региональной программы. Первые поставки оборудования уже работают. В Чайковской больнице за год планируют провести 10 тысяч эндоскопических обследований.