Пермскому зоопарку исполняется 89 лет

6 августа Пермский зоопарк отпразднует 89 лет. В течение всего дня на территории зоопарка пройдут праздничные мероприятия. В программе – показательные кормления животных, мастер-классы, награждение победителей конкурса, концерт и пенная дискотека.Пермский зоопарк как самостоятельная организация существует с 1 августа 1933 года, но история его создания началась значительно раньше и тесно связана с историей Пермского областного краеведческого музея. С 1922 года при музее существовал «Уголок живой природы». Первыми живыми экспонатами были бурая медведица Машка, пять лисят, два лосёнка, две косули, три филина, гнездо мохноногих сычей, подорлик и куропатка. С открытием «Уголка» поступление живых экспонатов в музей резко увеличилось. Сегодня коллекция животных Пермского зоопарка насчитывает более 2 тысяч особей и 282 вида, 192 из них занесены в Красную книгу.Программа празднования Дня рождения зоопарка начнется в 12:00 с показательных кормлений выдр. В 12:30 посетители смогут принять участие в мастер-классе «Ловец снов» и создать амулет. В 13:00 пройдут показательные кормления белых медведей, в 15:00 – кормления макак. В 13:30 все желающие смогут обучиться элементам современной хореографии в танцевальном мастер-классе от пермской студии танца «BLAST DANCE».Юных посетителей ожидает познавательное мероприятие «Дериваты из сундука». В 14:00 зоолог пермского зоопарка продемонстрирует «дериваты» – это части животных (рога, перья и другие) и расскажет об их назначении.В 14:30 состоится церемония награждения победителей творческого конкурса «Мой любимый зоопарк», приуроченного ко Дню рождения учреждения. Там же в 15:00 музыкальная школа «Виртуозы» представит концертную программу «Билет в детство». Завершит праздничный день пенная дискотека, которая продлится с 17:00 до 19:00