Готовность Перми к отопительному сезону составляет 65,5%

В Перми прошло заседание штаба по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к предстоящему отопительному сезону. Напомним, ранее глава Перми Алексей Дёмкин поручил полностью подготовить город к запуску тепла к 1 сентября. На данный момент подготовка к отопительному графику идёт по графику."Идёт последний месяц лета, а это значит, что подготовка города к отопительному сезону выходит на финишную прямую. Город должен быть полностью подготовлен к запуску тепла к 1 сентября. На сегодняшний день общая готовность составляет 65,5%. При этом фактическая готовность оборудования домов – 72,2%. Мало подготовить инженерные системы к приему теплоносителя, нужно предоставить соответствующую документацию, так называемые «паспорта готовности», районные администрации должны контролировать УК и ТСЖ, чтобы те не оставляли сдачу документов на последний момент, – сообщил Алексей Дёмкин.Начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов отметил, что принимаются все необходимые меры для подготовки жилых домов и социально значимых объектов к зиме в обозначенные сроки. По его словам, на данный момент к новому отопительному сезону помимо многоквартирных домов и объектов соцсферы подготовлено 881,3 км теплосетей, 272 ЦТП и 26 котельных.