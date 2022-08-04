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Готовность Перми к отопительному сезону составляет 65,5%
"Идёт последний месяц лета, а это значит, что подготовка города к отопительному сезону выходит на финишную прямую. Город должен быть полностью подготовлен к запуску тепла к 1 сентября. На сегодняшний день общая готовность составляет 65,5%. При этом фактическая готовность оборудования домов – 72,2%. Мало подготовить инженерные системы к приему теплоносителя, нужно предоставить соответствующую документацию, так называемые «паспорта готовности», районные администрации должны контролировать УК и ТСЖ, чтобы те не оставляли сдачу документов на последний момент, – сообщил Алексей Дёмкин.
Начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов отметил, что принимаются все необходимые меры для подготовки жилых домов и социально значимых объектов к зиме в обозначенные сроки. По его словам, на данный момент к новому отопительному сезону помимо многоквартирных домов и объектов соцсферы подготовлено 881,3 км теплосетей, 272 ЦТП и 26 котельных.
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