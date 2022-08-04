Прокуратура предупреждает предприятия Прикамья о необходимости снижения вредных выбросов

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 часов 4 августа до 12.00 часов 8 августа на территории Пермского края ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с чем для всех предприятий края объявлено НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени.Пермская межрайонная природоохранная прокуратура информирует хозяйствующие субъекты о том, что предприятия края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании согласованных с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края мероприятий, в том числе проводить инструментальный контроль выбросов."В случае поступления обращений граждан природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами с привлечением мобильной лаборатории будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха на предмет его загрязнения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.За невыполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий).Кроме того, в случае превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов, предприятие может быть привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух).