Синоптики рассказали, каким будет август

В ближайшие дни температура воздуха в Пермском крае будет только повышаться. Виной тому обширный антициклон, под влиянием которого ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода. Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра: "Столбик термометра поднимется выше 30 градусов уже 5 августа на юго-востоке региона, к выходным такая же жара достигнет центральных и южных районов. Северным районам повезет - там столбик термометра будет находиться не выше отметки +28 градусов. Ночная температура к выходным повысится до +12...+17, в краевой столице до +15. Осадков по-прежнему не ожидается. По предварительному прогнозу, прохождение холодного фронта ожидается только во вторник 9 августа, тогда температурный фон понизится до климатической нормы. Днем во вторник ожидается +22...+27, но на крайнем юго-востоке еще +32. В среду температура выровняется повсеместно до +18...+23 градусов, в Перми до +22".По предварительным прогнозам, первая половина августа будет по-летнему жаркой. До 15 августа температура будет либо выше, либо в пределах климатической нормы. Во второй половине августа резко произойдет смена характера погоды, температура воздуха резко понизится, и начнутся дожди. Впрочем, осадков должно быть существенно меньше климатической нормы.