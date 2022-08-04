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В Перми обрушилась крыша столовой краевой клинической больницы
"В настоящее время проводится экспертиза, здание столовой 1960-х годов постройки. Пострадавших в результате ЧП нет", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
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