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Задержаны подозреваемые в мошенничестве с инвестированием в стартапы
Предварительно установлено, что на интернет-сайте организации, называющей себя студией бизнеса, злоумышленники предлагали услуги, связанные с созданием, сопровождением и продажей готового бизнеса. На самом же деле, после заключения договоров и получения предоплаты подозреваемые не выполняли свои обязательства перед заказчиками, а деньги присваивали. Предположительно, от действий злоумышленников пострадали более 20 человек. Причиненный ущерб превысил 15 миллионов рублей.
Сейчас ведется работа по установлению всех возможных эпизодов мошенничества. Расследование продолжается.
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