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В Пермском крае введены дополнительные ограничения пребывания граждан в лесах
Напоминаем, что со 2 до 6 августа действует ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Добрянского, Закамского, Пермского лесничеств, с 4 до 6 августа – на территориях Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского лесничеств ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края».
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