Центр Перми, Закамск и Краснокамск обещают соединить железной дорогой

← Почти 200 cлучаев за сутки. В Прикамье продолжает расти заболеваемость COVID-19
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← Почти 200 cлучаев за сутки. В Прикамье продолжает расти заболеваемость COVID-19
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В центре Перми люди вынуждены обходить закрытый тротуар по проезжей части
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