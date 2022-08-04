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Почти 200 cлучаев за сутки. В Прикамье продолжает расти заболеваемость COVID-19
Новые случаи заболевания диагностированы в 22 территориях края: в Перми, Березниках, Чайковском, Кунгуре, Краснокамском, Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Кунгурском, Куединском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 852 человека.
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