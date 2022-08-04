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В Пермь на выходные. Ростуризм включил краевую столицу в список городов для коротких путешествий
Так, в программе от Ростуризма гостям Перми предлагается насыщенный и активный отдых. Туристам советуют прогуляться по набережной Камы, городской эспланаде, посетить Сад камней, Райский сад и парк им. Горького, сходить в театры и музеи. Авторы маршрута также отмечают, что гости города могут отправиться в путешествие и по Пермскому краю – в Белогорский монастырь, посетить Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, а также съездить на сплав.
Помимо культурного и активного досуга туристам предлагают познакомиться с традиционной местной кухней: попробовать посикунчики, пироги с пистиками, ростбиф с печёными кореньями и брусничным взваром или мороженое с вареньем из шишек, уральские разносолы и «колдуны», белые грибы и блюда из дичи.
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