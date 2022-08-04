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В Пермь на выходные. Ростуризм включил краевую столицу в список городов для коротких путешествий →
В центре Перми люди вынуждены обходить закрытый тротуар по проезжей части
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