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Жители Ленинского района жалуются на ветхую деревянную лестницу →
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← В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3
Жители Ленинского района жалуются на ветхую деревянную лестницу →
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
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01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
Жители Ленинского района жалуются на ветхую деревянную лестницу
В центре Перми вандалы изувечили молодые липы
В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3
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В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3
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Жители Перми жалуются на грязную воду в Каме
На "Прикамском Агрофесте-2022" представили суперсовременную сельскохозяйственную технику
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