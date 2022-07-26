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В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3
В Минспорта Прикамья отметили, что это направление хоккея начало развиваться всего месяц назад. В Москве был проведен первый турнир в формате 3х3, который получил положительные отзывы от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков. Федерацией хоккея России принято решение о развитии этого направления. Оно интересно тем, что команда по своему составу значительно меньше, чем в обычном хоккее – она должна иметь 11 человек вместо 17-22. Из них девять полевых игроков и два вратаря.
«Это расширяет возможности для игроков как юных, так и взрослых-любителей. Далеко не во всех территориях есть возможность собрать несколько команд, а данный формат позволяет это сделать. Сам матч состоит из трех периодов по семь минут каждый, а в случае ничейного результата, победитель игры определяется в серии послематчевых бросков», – рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.
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