В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3

В Перми на площадке УДС «Молот» с 1 по 6 августа пройдет турнир на кубок Федерации хоккея Пермского края в формате 3х3. Это первые соревнования в таком формате. Начало игр ежедневно с 19.00 до 23.00. В 32 матчах примут участие 34 команды разного профессионального уровня – это свыше 350 участников.В Минспорта Прикамья отметили, что это направление хоккея начало развиваться всего месяц назад. В Москве был проведен первый турнир в формате 3х3, который получил положительные отзывы от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков. Федерацией хоккея России принято решение о развитии этого направления. Оно интересно тем, что команда по своему составу значительно меньше, чем в обычном хоккее – она должна иметь 11 человек вместо 17-22. Из них девять полевых игроков и два вратаря.«Это расширяет возможности для игроков как юных, так и взрослых-любителей. Далеко не во всех территориях есть возможность собрать несколько команд, а данный формат позволяет это сделать. Сам матч состоит из трех периодов по семь минут каждый, а в случае ничейного результата, победитель игры определяется в серии послематчевых бросков», – рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.