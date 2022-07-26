← «iВолга»: команда Пермского края представила свои проекты
За сутки коронавирусом заболели 90 жителей Прикамья
Новые случаи заболевания диагностированы в четырех территориях края: в Перми, Березниках, в Октябрьском и Ординском муниципальном и городском округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 851 человек.
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