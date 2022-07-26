«iВолга»: команда Пермского края представила свои проекты

На молодежном форме «iВолга» в Самарской области команда Пермского края представила свои проекты. По словам участников молодежного мероприятия, каждый год в рамках грантового конкурса победителями становятся 3-5 человек. На этот раз ожидается достойный результат, в том числе за счет количества делегатов – их около 100. Среди удачных практик прошлых лет «Пчёлка в лизинг», авторы которого в этом году презентовали новый социальный проект для детских садов и школ «Познай мир пчёл».Степан Серебров, участник X Молодежного форума «iВолга»: "Я сделал мини-улей и презентовал его уже на "iВолге", потом пандемия, и вот в этом году я уже его запустил. В чём суть, мы можем посмотреть козочку, любое другое животное в зоопарке, пчёл же в принципе никто не видит, потому что у нас есть три распространенных факта: пчёлы кусаются, заниматься пчеловодством сложно, основное - это мёд полезный. Надеюсь расширять проект, сейчас опробовал один садик и три школы". Помимо этого на территории регионального шатра все желающие с помощью очков виртуальной реальности могли познакомиться с достопримечательностями Прикамья, принять участие в мастер-классах по коми-пермяцкой росписи. В состав делегации для участия в этнофестивале также вошли представители Народного ансамбля уральского танца «Камушка» и два студенческих театральных коллектива с этническими спектаклями.На 10-й юбилейный молодежный форум «iВолга» приехали молодые люди возрасте от 18 до 35 лет из 14 регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова на территории Мастрюковских озер. Это место известно на всю страну благодаря знаменитому Грушинскому фестивалю авторской песни. Закрытие форума намечено на 29 июля.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "В Пермский край едут за впечатлениями от природы, от масштаба, за дикой неизведанной природой и за промышленным потенциалом. Неспроста Научно-образовательный центр создан в Пермском крае. В одном из павильонов представлены наработки в сфере цифровизации, очень технологичные вещи представлены по линии обхода нефтепроводов".