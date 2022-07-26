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Жители Перми жалуются на грязную воду в Каме
В компании «Новогор-Прикамье», которая отвечает за водоснабжение в Перми, сообщили, что труба не принадлежит к их сети. В пресс-службе Мотовилихинских заводов, в свою очередь, заявили, что грязная вода вытекает по трубам не из-за их предприятия:
«ПАО «Мотовилихинские заводы» не подтверждают принадлежность предприятия к сбросам в Каму вредных веществ. На территории заводов нет химического производства. Никаких вредных выбросов с площадки предприятия не происходит. Аварийных ситуаций не зафиксировано. В коллектор, который проходит по территории завода, попадают продукты городской агломерации, рядом с предприятием проходит железнодорожная линия», - сообщили в пресс-службе ПАО "Мотовилихиниские заводы".
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