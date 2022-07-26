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На "Прикамском Агрофесте-2022" представили суперсовременную сельскохозяйственную технику
Виктор Наумов, комбайнер ООО «Трудовик»: "Хорошая техника, с каждым годом всё лучше. Лёгонький. Всё замечательно. Сделано для того, чтобы человек работал!"
Кормоуборочный комбайн Ростсельмаш способен убирать все виды кормовых культур, в том числе и низко растущих. Техника на особом счету у прикамских аграриев.
Андрей Филипенков, главный инженер ООО «Шерья»: "У нас вообще основная линейка комбайнов — это Ростсельмаш. Есть Дон-680, есть кормоуборочный комбайн РСМ-1401. Купили в том году и в этом году еще приобрели F-2650 кормоуборочный комбайн, который в их линейке сейчас самый мощный".
Экспозиция техники от производителя Ростсельмаш представлена на Агрофесте совместно с официальным дилерским центром в регионе – компанией «Тюменьагромаш». На выставке — самые популярные модели. Помимо кормоуборочного комбайна, также машина для заготовки зерна NOVA и производительный трактор RSM-2375.
Николай Ляшев, ведущий менеджер по региональным продажам Ростсельмаш: "Каждый год наша компания представляет новинки, которые помогают аграриям в разных областях работать и упрощать труд. Добиваться хороших результатов".
В этом хорошо помогают собственные электронные системы, говорит производитель. Тут и удаленный контроль, и оптимальные маршруты, и сокращение времени на полевые работы.
Вся техника производителя оснащена платформой агроменеджмента «Агротроник». Она позволяет контролировать сельхозтехнику в поле даже со смартфона.
С технологичными разработками успели ознакомиться несколько сотен фермеров региона. Большое внимание гостей на опытном поле Научного института в Лобаново привлекла техника именно этого производителя.
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