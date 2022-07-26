Почти вплавь. Жители прикамской деревни вынуждены ходить по разрушенному мосту
Нина Слобожанинова: "Мы в магазин, дети просят мороженое, воду, всё закончилось, такая жара стоит. А осенью, зимой там то, конечно, мы только в сапогах, без сапог тут делать нечего!"
Можно и в обход, говорят местные жители, но пешком это крюк под четыре километра. Поэтому, и стар и млад, если нет машины, каждый раз начинает вот такой путь - туда и обратно. На другом берегу и остановка автобуса находится.
Бывало, что и ныряли, рассказали собравшиеся, слава Богу, никто не утонул. Ширина здесь сто метров, с каждого берега идёт деревянный настил на брёвнах, посередине металлическая конструкция, по сути, арка, чтобы могли проехать катера и лодки.
Игорь Лядов: "Эти брёвна намокли так, что они не держат ничего, и потом тросы надо менять, они не держат этого дерева".
Люди обращались в администрацию Сылвенского сельского поселения, туда же направилась и съемочная группа "Вести Пермь". Чиновники пояснили, что каждый год ресурсов хватало на косметический ремонт, что судя по состоянию моста, особо ему на пользу не пошло. Чего-то более глобального можно ждать только в следующем году.
Виктор Пьянков, глава Сылвенского сельского поселения: "Мы составили смету, цена вопроса - 441 тысяча рублей, в бюджете сельского поселения на сегодняшний день таких денег нет. Только на следующий год по ремонту, это если дума вновь образованного образования - Пермского округа, изыщет возможности и выделит такие суммы".
Тех, кто регулярно балансирует над большой глубиной, такой ответ не устраивает. Узнав, что приехала съёмочная группа, в деревне устроили импровизированное собрание, где прозвучали категоричные мнения.
Светлана Мухина: "На сегодняшний день, прямо сегодня, нам необходимо пользоваться этим мостом, поэтому все реорганизации, которые грядут, это в будущем, а сегодня, пожалуйста, обеспечьте нам возможность перебираться!"
Неужели нужно дожидаться несчастного случая, говорят местные жители, чтобы процесс сдвинулся с места. Поэтому намерены и дальше добиваться того, чтобы в 21-м веке про комфорт проживания и передвижения слышать не только из новостей про другие деревни и сёла.
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