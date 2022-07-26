Почти вплавь. Жители прикамской деревни вынуждены ходить по разрушенному мосту

Жители деревни Верх-Речки недалеко от поселка Сылва накануне устроили стихийный митинг, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему своей безопасности. Несколько десятков человек, дети и взрослые, вынуждены ежедневно ходить по разрушенному мосту, а точнее по тому, что от него осталось. Местные чиновники разводят руками: мол, денег на ремонт в бюджете нет. И искать их, видимо, никто не собирается. Вот так, перебраться из деревни Верх-Речки в село Ляды, не замочив ноги, вряд ли получится. Кто-то, наверно, вообще не рискнёт по такому хлипкому сооружению пересекать водоём. Но надо, говорят Нина и Владимир, это связь с цивилизацией.Нина Слобожанинова: "Мы в магазин, дети просят мороженое, воду, всё закончилось, такая жара стоит. А осенью, зимой там то, конечно, мы только в сапогах, без сапог тут делать нечего!"Можно и в обход, говорят местные жители, но пешком это крюк под четыре километра. Поэтому, и стар и млад, если нет машины, каждый раз начинает вот такой путь - туда и обратно. На другом берегу и остановка автобуса находится.Бывало, что и ныряли, рассказали собравшиеся, слава Богу, никто не утонул. Ширина здесь сто метров, с каждого берега идёт деревянный настил на брёвнах, посередине металлическая конструкция, по сути, арка, чтобы могли проехать катера и лодки.Игорь Лядов: "Эти брёвна намокли так, что они не держат ничего, и потом тросы надо менять, они не держат этого дерева".Люди обращались в администрацию Сылвенского сельского поселения, туда же направилась и съемочная группа "Вести Пермь". Чиновники пояснили, что каждый год ресурсов хватало на косметический ремонт, что судя по состоянию моста, особо ему на пользу не пошло. Чего-то более глобального можно ждать только в следующем году.Виктор Пьянков, глава Сылвенского сельского поселения: "Мы составили смету, цена вопроса - 441 тысяча рублей, в бюджете сельского поселения на сегодняшний день таких денег нет. Только на следующий год по ремонту, это если дума вновь образованного образования - Пермского округа, изыщет возможности и выделит такие суммы".Тех, кто регулярно балансирует над большой глубиной, такой ответ не устраивает. Узнав, что приехала съёмочная группа, в деревне устроили импровизированное собрание, где прозвучали категоричные мнения.Светлана Мухина: "На сегодняшний день, прямо сегодня, нам необходимо пользоваться этим мостом, поэтому все реорганизации, которые грядут, это в будущем, а сегодня, пожалуйста, обеспечьте нам возможность перебираться!"Неужели нужно дожидаться несчастного случая, говорят местные жители, чтобы процесс сдвинулся с места. Поэтому намерены и дальше добиваться того, чтобы в 21-м веке про комфорт проживания и передвижения слышать не только из новостей про другие деревни и сёла.