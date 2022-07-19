В пяти территориях Прикамья прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД

С 25 июля прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в отделах МВД России по Чердынскому городскому округу, ОМВД России «Куединский», ОМВД России «Частинское», ОМВД России по Ильинскому городскому округу и ОМВД России по Александровскому муниципальному округу.Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, в данные территориальные органы будет организовано направление сотрудников выездных групп регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД не менее 1 раза в месяц, а в случае увеличения количества заявителей – еженедельно, для предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и обмена водительских удостоверений. Кроме того, граждане с целью замены водительского удостоверения могут обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).В дальнейшем по вопросам регистрации автомототранспортных средств, выдачи водительских удостоверений, обмена (замене) водительских удостоверений, сдачи Правил дорожного движения лицами, лишенными права управления, можно обращаться в ближайшие подразделения ГИБДД по адресам:- ОГИБДД ОМВД России по Чернушинскому городскому округу (Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, д. 82);- ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» (Пермский край, г. Губаха, ул. Им Г. Правда, д. 22);- ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу (Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 67);- ОГИБДД ОМВД России по Красновишерскому городскому округу (Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, д. 9);- ОГИБДД ОМВД России «Карагайский» (Пермский край, с. Карагай,ул. Карла Маркса, д. 23);- ОГИБДД МО МВД России «Очерский» (Пермский край, г. Очер, ул. Советская, д. 5).