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В пяти территориях Прикамья прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, в данные территориальные органы будет организовано направление сотрудников выездных групп регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД не менее 1 раза в месяц, а в случае увеличения количества заявителей – еженедельно, для предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и обмена водительских удостоверений. Кроме того, граждане с целью замены водительского удостоверения могут обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В дальнейшем по вопросам регистрации автомототранспортных средств, выдачи водительских удостоверений, обмена (замене) водительских удостоверений, сдачи Правил дорожного движения лицами, лишенными права управления, можно обращаться в ближайшие подразделения ГИБДД по адресам:
- ОГИБДД ОМВД России по Чернушинскому городскому округу (Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, д. 82);
- ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» (Пермский край, г. Губаха, ул. Им Г. Правда, д. 22);
- ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу (Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 67);
- ОГИБДД ОМВД России по Красновишерскому городскому округу (Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, д. 9);
- ОГИБДД ОМВД России «Карагайский» (Пермский край, с. Карагай,
ул. Карла Маркса, д. 23);
- ОГИБДД МО МВД России «Очерский» (Пермский край, г. Очер, ул. Советская, д. 5).
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